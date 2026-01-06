COMÉDIE SORTEZ-MOI DE LÀ ! Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Le pire enterrement de vie de jeune fille de votre vie, mais surtout le plus drôle !
Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille, les langues se délient et les amitiés vacillent !
Un kidnapping, de l’accrobranche, une visite guidée… Ce n’est vraiment pas l’enterrement de vie de jeune fille dont Emilie rêvait. Mais elle n’a pas le choix. Entre l’enthousiasme débordant de son amie d’enfance qui a tout organisé, et l’arrogance de sa grande soeur, impossible de s’échapper.
Alors que les secrets et les non-dits s’en mêlent, la journée prend une tournure inattendue et l’heure des règlements de compte ne tarde pas à sonner…
Une comédie rafraîchissante et touchante, portée par trois femmes pleines d’énergie !
Placement libre.
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.
NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.
IMPORTANT
Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.
L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation.
Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
