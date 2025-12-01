Comédie Sous le sapin … Les emmerdes!!! Carspach

Comédie Sous le sapin … Les emmerdes!!!

7 rue du 7 Août Carspach Haut-Rhin

Vendredi 2025-12-19 19:30:00

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue … Rens. 06 43 16 86 86

Comédie de Metz

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée.

Le cadeau va vite devenir embarrassant…

Bref, Joyeux Noël. Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

Réservations jusqu’au 19 décembre inclus sur https://grand-est-spectacles.fr/index.php/le-programme/carspach-cercle-saint-georges .

How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected guest… Rens. 06 43 16 86 86

