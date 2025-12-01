Comédie Témoin de mariage Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Comédie Témoin de mariage Espace Molière Luxeuil-les-Bains jeudi 11 décembre 2025.

Comédie Témoin de mariage

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Est-ce une bonne idée que de vouloir recoller les morceaux du passé ? Quand Mam et Lily décident de convoler en justes noces après des années de vie commune, il devient soudain inenvisageable pour Mam de ne pas associer son plus vieil

ami Thomas au plus beau jour de sa vie. Et cela, malgré des années de brouille née de broutilles, pense-t-il. Alors, pour sceller leurs retrouvailles et retrouver les beaux moments de complicité vécus par le passé, quoi de mieux que d’organiser un repas à la maison ? Tom connaît déjà Lily, elle sera contente de le revoir. Vraiment ? La seule inconnue

est la nouvelle (et jeune) petite amie de Thomas. Mais si Thomas l’a choisie, Mam est certain qu’elle va bien s’intégrer au groupe…

On rit des déboires de ces quarantenaires à peine sortis de l’adolescence en pleines interrogations, rattrapés par leur passé, leurs rancœurs, leurs bonheurs.

Ce n’est pas beau de se moquer, mais on ne peut s’empêcher de rire et franchement, cela fait tellement de bien !

Artistes Arnaud Cermolacce, Florence Fakhimi, Mathilde Laffont et Anthony Marty.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs Abonné 20€ / Normal 25€/ Réduit 22€ / jeune 20€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

English : Comédie Témoin de mariage

German : Comédie Témoin de mariage

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie Témoin de mariage Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)