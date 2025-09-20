Comédie théâtrale d’exception : Le Cartel de Guillot Casa Xanxo Perpignan

Comédie théâtrale d’exception : Le Cartel de Guillot Casa Xanxo Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Comédie théâtrale d’exception : Le Cartel de Guillot Samedi 20 septembre, 18h30 Casa Xanxo Pyrénées-Orientales

Soirée théâtrale gratuite sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Une comédie d’esprit médiéval propose par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par la compagnie Les Fourberies du Canigou.

Oyez, oyez, gentes dames et nobles damoiseaux, par la grâce des muses et l’esprit de la farce, vous êtes conviés, sans ruse ni grimace, à goûter les délices d’un spectacle haut en verbe et en malice. Le Cartel de Guillot, farce vive et bien troussée, enfantée par l’esprit fort avisé de messire jean Simonin (1625? – 1672?) qui manie la plume comme d’autres l’épée en main !

Casa Xanxo 8 rue de la main de fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie Demeure d'un riche négociant du début du XVIe siècle, puis hôtel particulier de noble famille, la Casa Xanxo est pour la première fois entièrement ouverte au public après une minutieuse restauration. Les salles aux exceptionnelles sculptures gothiques, les salons Rococo, la grande salle néogothique, l'escalier d'honneur, le séchoir, le jardin à tonnelle Art nouveau et l'étonnante frise sculptée en façade, se dévoilent au plaisir de la visite.

© Les Fourberies du Canigou