Comédie théâtrale Tout baigne Vouillé

Dans une maison en Touraine, Yann-Joël et sa femme Marine sont sur le point d’avoir un enfant. Mais dehors la météo fait des siennes et le niveau de l’eau est en train de monter. Par un concours de circonstances, le couple va se retrouver bloqué par les intempéries avec un touriste sans-gêne (Francis) venant d’un camping voisin, une amie autoritaire et pompier-volontaire (Huguette) et son petit ami névrosé (Jacques), ainsi que l’épicier du village (Boulaouane). Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique, avec pour mission supplémentaire de ne pas dévoiler à la jeune femme enceinte ce qui se passe réellement dehors et éviter un accouchement prématuré.

Pièce de Pascal Elbe, Eric Laborie, Roland Marchiso, Bob Martet, Marie-Isabelle Massot, Thierry Nicolas, et Aude Thirion, avec une mise en scène d’Annie WEIC-RAUD et Michel Baron. Décors Françoise Gazeau et Jean-Y. Serrano .

