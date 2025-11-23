Comédie théâtrale Un Dîner Bien Tranquille Salle Municipale Les Gonds

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le théâtre du clin d’oeil vous présente sa toute nouvelle pièce Un Dîner Bien Tranquille , librement adaptée de la comédie de Martine Huet.

Salle Municipale 10 rue du Stade Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 89 91 theatreclindoeil@gmail.com

English :

The théâtre du clin d’oeil presents its brand new play: Un Dîner Bien Tranquille , freely adapted from Martine Huet’s comedy.

German :

Das Théâtre du clin d’oeil präsentiert Ihnen sein neuestes Stück: Un Dîner Bien Tranquille , frei nach der Komödie von Martine Huet.

Italiano :

Il Théâtre du Clin d’Oeil presenta il suo nuovo spettacolo: Un Dîner Bien Tranquille, liberamente tratto dalla commedia di Martine Huet.

Espanol :

El Théâtre du Clin d’Oeil presenta su nueva obra: Un Dîner Bien Tranquille, adaptación libre de la comedia de Martine Huet.

