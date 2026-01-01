Comédie Théâtre Pour quoi faire ? Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Comédie Théâtre Pour quoi faire ?

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Début : 2026-01-20 20:30:00

Julia Vidit CDN de Nancy.

Un matin, allez savoir pourquoi, une heure disparaît ! Le soir même, dans le salon, les parents d’Antoine commencent à remettre leur vie en question. Quant à l’adolescent, il décide de ne plus sortir de sa chambre et de se nourrir grâce aux services d’une livreuse uber eats très pressée !

Avec cette commande passée à l’autrice pour expérimenter théâtralement notre rapport au temps et à la vitesse, Julia Vidit explore la théâtralité d’une comédie construite comme une dystopie contemporaine. Elle engage les trois acteurs à puiser toute l’énergie du jeu dans cette écriture originale aux dialogues incisifs. L’espace faussement réaliste offre la vue en coupe d’un salon de pavillon au canapé déglingué, dans lequel les personnages se battent irrémédiablement contre le temps, s’arrêtant parfois comme pour nous demander et vous ? .

