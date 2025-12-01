Comédie Tout public Le casting de ma vie

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2025.

Comédie Tout public Le casting de ma vie

Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable.

Tout les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une autre tournure… Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D’aventures en quiproquos…

Une comédie hilarante à déguster aux petits oignons.

Une comédie de Fabrice Blind, Michel Delgado et Nelly Marre

Une mise en scène de Fabrice Blind

Avec Christelle Rizzuto et Sébastien Boisdé 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie Tout public Le casting de ma vie Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne