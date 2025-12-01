Comédie Tout public Le casting de ma vie Bar-sur-Seine
Comédie Tout public Le casting de ma vie Bar-sur-Seine samedi 20 décembre 2025.
L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube
20:30:00
2025-12-20
L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2025.
Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable.
Tout les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une autre tournure… Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D’aventures en quiproquos…
Une comédie hilarante à déguster aux petits oignons.
Une comédie de Fabrice Blind, Michel Delgado et Nelly Marre
Une mise en scène de Fabrice Blind
Avec Christelle Rizzuto et Sébastien Boisdé 20 .
L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com
