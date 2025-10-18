Comédie Tout public On ne divorce plus Bar-sur-Seine

Comédie Tout public On ne divorce plus Bar-sur-Seine samedi 18 octobre 2025.

Comédie Tout public On ne divorce plus

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2025.

Comédie Tout public On ne divorce plus

Pourquoi les gens ne restent plus ensemble ? Pourquoi sommes-nous passés des noces d’or, 60 ans de mariage, aux noces de Durex, une nuit de vie commune ? Comment un couple au bord du divorce va-t-il réussir à sauver son mariage ? Pour Virginie et Marc-Alain, toutes les méthodes sont alors permises pour raviver la flamme, bousculer leurs habitudes et retrouver la magie des débuts. En essayant tout et n’importe quoi, ils vont d’abord se tromper, se perdre en cours de route, vont-ils réussir à se reconnecter l’un à l’autre ?

Une comédie de Philippe Souverville et Gabriel Francès.

Avec Alexandra Cholton et Philippe Souverville. 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie Tout public On ne divorce plus Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne