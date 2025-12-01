Comédie tout public Un couple presque parfait Colmar

Comédie tout public Un couple presque parfait

Début : Mardi 2025-12-30 20:30:00

fin : 2025-12-30 21:45:00

2025-12-30

Une comédie pleine d’humour qui dépeint le parcours d’un couple face aux défauts, aux différences et à la complexité des sentiments humains

English :

A humorous comedy depicting a couple’s journey through flaws, differences and the complexity of human feelings

German :

Eine humorvolle Komödie, die den Weg eines Paares angesichts von Fehlern, Unterschieden und der Komplexität menschlicher Gefühle schildert

Italiano :

Una commedia umoristica che racconta il viaggio di una coppia attraverso i difetti, le differenze e la complessità dei sentimenti umani

Espanol :

Una comedia humorística que describe el viaje de una pareja a través de los defectos, las diferencias y la complejidad de los sentimientos humanos

