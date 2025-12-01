Comédie tout public Un couple presque parfait Colmar
Comédie tout public Un couple presque parfait
8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2025-12-30 20:30:00
fin : 2025-12-30 21:45:00
2025-12-30
Une comédie pleine d’humour qui dépeint le parcours d’un couple face aux défauts, aux différences et à la complexité des sentiments humains
Quelque soit votre situation sentimentale, ce spectacle s’adresse à tous ! Une comédie pleine d’humour qui dépeint le parcours d’un couple face aux défauts, aux différences et à la complexité des sentiments humains .
8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com
English :
A humorous comedy depicting a couple’s journey through flaws, differences and the complexity of human feelings
German :
Eine humorvolle Komödie, die den Weg eines Paares angesichts von Fehlern, Unterschieden und der Komplexität menschlicher Gefühle schildert
Italiano :
Una commedia umoristica che racconta il viaggio di una coppia attraverso i difetti, le differenze e la complessità dei sentimenti umani
Espanol :
Una comedia humorística que describe el viaje de una pareja a través de los defectos, las diferencias y la complejidad de los sentimientos humanos
