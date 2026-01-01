Comédie Un air de famille TARBES Tarbes

Comédie Un air de famille

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Spectacle de la Cie Le Grenier de Toulouse, présenté dans le cadre de la programmation de Tarbes en Scènes

COMPLET MAIS PLACES À VISIBILITÉ RÉDUITE = 5 €

Pour plus d’infos, contactez-nous au 05 62 93 30 93 ou passez nous voir !

Un seul père vous manque et tout est dépeuplé. Une belle soirée familiale où chacun va se retrouver.

De plus, c’est l’anniversaire de Yolande, la belle-fille ! Mais ce soir-là, une personne va manquer à l’appel Arlette, la femme d’Henri, qui est partie une semaine pour… réfléchir. Voilà, le mot terrible est lâché réfléchir. Et à quoi donc ? Il n’y a rien à penser quand on vit dans une bonne famille, bien à sa place, à cette fameuse place que les autres nous ont accordée… par amour bien sûr ! On doit surtout savoir y rester. Et puis réfléchir c’est dangereux, pour tout le monde.

Cette pièce célèbre d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri, est non seulement d’une drôlerie incessante, mais aussi une arme redoutable contre l’abêtissement. Ses phrases aiguisées, comme des lames, nous offrent un texte ciselé à la perfection, un texte comme un miroir à la surface parfaitement polie, fait pour réfléchir, mais aussi parfaitement impoli, car il nous… réfléchit !

Distribution

Cie Le Grenier de Toulouse

Une comédie de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Mise en scène Pierre Matras

Avec Muriel Darras, Samuel mathieu, Pierre Matras, Laurent Collombert, Claire de Beaumont et Cécile Carles

.

TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93 tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show by Cie Le Grenier de Toulouse, presented as part of the Tarbes en Scènes program

SOLD OUT BUT REDUCED-AUDIENCE SEATS = 5 ?

For more info, contact us on 05 62 93 30 93 or drop in!

You’re missing just one father, and everything’s depopulated. A wonderful family evening where everyone will find each other.

What’s more, it’s the birthday of Yolande, the daughter-in-law! But that evening, one person will be missing: Arlette, Henri?s wife, who has left for a week to? think things over. There, the dreaded word is out: to think. And what is there to think about? There’s nothing to think about when you live in a good family, where you belong, in that famous place that others have given you? out of love, of course! Above all, you have to know how to stay there. And thinking is dangerous, for everyone.

This famous play by Agnès Jaoui and Jean-Pierre Bacri is not only relentlessly funny, but also a formidable weapon against stupidity. Its razor-sharp sentences offer us a text chiseled to perfection, a text like a mirror with a perfectly polished surface, made to reflect, but also perfectly impolite, because it? reflects us!

Cast

Cie Le Grenier de Toulouse

A comedy by Agnès Jaoui and Jean-Pierre Bacri

Directed by Pierre Matras

With Muriel Darras, Samuel Mathieu, Pierre Matras, Laurent Collombert, Claire de Beaumont and Cécile Carles

L’événement Comédie Un air de famille Tarbes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Tarbes|CDT65