Comédie : “Un grand cri d’amour”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie : “Un grand cri d’amour” 27 et 28 mars Pélousse Paradise Gard

16 €, 12 € – 12 ans, 27 € repas-spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T21:00:00+01:00 – 2026-03-27T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T19:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:30:00+01:00

Alors qu’une pièce de théâtre risque de tomber à l’eau suite à l’absence imprévue de l’actrice principale, un producteur un peu véreux va mettre au point une série de combines plus tordues les unes que les autres pour assurer la promotion de sa pièce sur un coup médiatique.

Ses stratagèmes vont mettre face à face deux comédiens qui se détestent cordialement… Et un metteur en scène qui va vivre les pires répétitions de sa vie !

Le rythme est mené tambour battant, les dialogues percutants et on ne cesse de rire face à cette succession de coups bas !

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]

La comédie hilarante de Josiane Balasko ! Théâtre Humour