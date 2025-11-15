Comédie Un Grand Cri d’Amour Square Reda Caire Saint-Zacharie

Comédie Un Grand Cri d’Amour

Samedi 15 novembre 2025 de 20h à 22h.

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Dans le cadre de la Semaine internationale des Droits de l’Enfant 3ᵉ édition à Saint-Zacharie, venez assister à la pièce de théâtre Un Grand Cri d’Amour de Josiane Balasko, présentée par En Compagnie des Cigales, au profit de l’UNICEF.

Gigi, comédienne oubliée, retrouve son ex-mari Hugo sur scène pour un projet orchestré par Céleste, l’agent d’Hugo convaincue de leur impact médiatique. Entre rancunes et espoirs de retour, ces retrouvailles risquent bien de raviver plus que leur carrière…

La représentation sera suivie d’un moment d’échanges et de convivialité avec les comédiens.

20h avant-première avec un chant choral de l’association ARTECOM.

Venez soutenir les droits de l’enfant et profiter d’une soirée théâtrale inoubliable !



Date samedi 15 novembre à 20h30

20h00 –

Lieu Maison du Peuple Saint-Zacharie .

Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English:

As part of International Children’s Rights Week ? 3? edition in Saint-Zacharie, come and see the play Un Grand Cri d’Amour by Josiane Balasko, presented by En Compagnie des Cigales, in aid of UNICEF.

German:

Ausgabe in Saint-Zacharie das Theaterstück Un Grand Cri d’Amour von Josiane Balasko, das von En Compagnie des Cigales zugunsten von UNICEF aufgeführt wird.

Italiano:

Nell’ambito della 3ª Settimana internazionale dei diritti dell’infanzia a Saint-Zacharie, venite a vedere lo spettacolo Un Grand Cri d’Amour di Josiane Balasko, presentato da En Compagnie des Cigales, a favore dell’UNICEF.

Espanol:

En el marco de la 3ª Semana Internacional de los Derechos del Niño en Saint-Zacharie, venga a ver la obra Un Grand Cri d’Amour de Josiane Balasko, presentada por En Compagnie des Cigales, a beneficio de UNICEF.

