Comédie Un pyjama pour six Cernay

Comédie Un pyjama pour six

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

2026-05-02 2026-05-03

Une comédie pleine de quiproquos et de situations imprévisibles où les mensonges entraînent une cascade de scènes hilarantes.

Une comédie rythmée où mensonges, quiproquos et identités confondues s’enchaînent. Les secrets des personnages s’entremêlent et transforment un week-end ordinaire en une succession de situations comiques et imprévisibles. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 69 26 54 contact.grun@ville-cernay.fr

A comedy full of misunderstandings and unpredictable situations, where lies lead to a cascade of hilarious scenes.

