Comédie Une bonne bière Square de L’Hôtel de ville Erquy

Comédie Une bonne bière Square de L’Hôtel de ville Erquy samedi 8 novembre 2025.

Comédie Une bonne bière

Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Une pièce qui aborde sans concession les thèmes universels de la vie, de la mort, de la famille et de la pratique du vélo en milieu rural… Après s’être perdus de vue, quatre frères et sœur se retrouvent dans leur maison d’enfance pour les obsèques de leur père.

L’occasion pour chacun d’évoquer sa trajectoire, ses rancunes et ses prétentions à l’héritage. À ce petit jeu, avec la complicité et l’animosité propres aux fratries, nombre de cadavres ressortent des placards.

Les dialogues de Xavier Martel et la mise en scène de Gilles Dyrek font mouche ! Du grand art !

Réservation auprès du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy et sur Hello asso. .

Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie Une bonne bière Erquy a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André