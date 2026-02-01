Comédie Une Cuillère pour Mamie Le Patis Le Mans

Comédie Une Cuillère pour Mamie

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans Sarthe

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-04-03

Une salle à manger, les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, les serviettes soigneusement pliées en forme de cygne dans les assiettes, le kir mure dans les coupes… Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois depuis 1997, la famille Bousin se rassemble autour d’un chaleureux repas. Mais ce soir-là, entre des défaillances domestiques, quelques morceaux de Joséphine Baker et des non-dits familiaux, Bénédicte et Eric ont une grande nouvelle à annoncer. .

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 87 75 72 cabaretlepatis@orange.fr

English :

Comedy Une Cuillère pour Mamie

