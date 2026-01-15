Comédie Une fiancée hors du commun Smart Cabaret Brives-Charensac
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Léa chef cuisinière dynamique bientôt étoilée, ne pourra plus être aussi disponible pour Benoît, son ami d’enfance, éleveur d’escargots introverti, peintre à ses heures perdues et célibataire endurci.
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
Léa, a dynamic, soon-to-be Michelin-starred chef, can no longer be as available to Benoît, her childhood friend, an introverted snail farmer, painter in his spare time and hardened bachelor.
