Comédie Vive Bouchon ! Rue Méjou Bihan Guilvinec

Comédie Vive Bouchon !

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La troupe de théatre Six Pieds sur Scène présente une nouvelle pièce Vive Bouchon !

Jacques est le maire de Bouchon, un petit village perdu et dépeuplé. Pour survivre, il détourne des subventions européennes depuis des années, mais le jour où un inspecteur de l’Union Européenne vient vérifier la bonne utilisation des fonds, tout bascule car il faut vite trouver le moyen d’échapper à l’inéluctable remboursement des gigantesques sommes! Le doigt est mis dans l’engrenage qui va entraîner les Bouchonnais dans une désopilante aventure

de Bruxelles à New York ! Leur monde est fou, fou, fou !!!

Une comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras

Vente sur place les vendredi 20 et 27 Février de 13h30 à 17h et le jour du spectacle. .

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 70 46 10 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie Vive Bouchon ! Guilvinec a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Destination Pays Bigouden