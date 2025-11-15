Comédie Y a-t-il une femme pour sauver le monde ? Mutzig

Comédie Y a-t-il une femme pour sauver le monde ? Mutzig samedi 15 novembre 2025.

Comédie Y a-t-il une femme pour sauver le monde ?

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:45:00

Date(s) :

2025-11-15

Des super-héroïnes s’unissent pour sauver le monde dans une comédie délirante.

Les hommes ont échoué. Place aux femmes.

Après le succès de « Massacre à la Princesse », préparez-vous à une nouvelle aventure déjantée où les super-héroïnes sont à l’honneur ! Dans un monde où elles peinent à trouver leur place, dominé par des super-héros qui accaparent toutes les missions, une question se pose que se passerait-il si ces derniers venaient à disparaître mystérieusement ?

Embarquez avec Supergirl, Catwoman et Wonder Woman dans cette folle épopée digne d’un « Marv-ELLES » ! Arriveront-elles à sauver le monde ? Se lanceront-elles au secours de leurs homologues masculins ? Cette comédie palpitante, portée par Célia Chabut, promet une bouffée d’oxygène avec un humour incisif et un message fort sur la solidarité féminine.

Auteure Célia Chabut

Metteur en scène Célia Chabut

Production Production des Chats Butés

Ce qu’ils en disent

Romuald_13 (Billetreduc.com 10/10) « Déjantées. Un spectacle à voir au même titre que Massacre à la princesse. De la bonne humeur, beaucoup d’humour, des fous rires. Je me suis régalée du début à la fin. Allez-y sans hésiter. »

Jérôme berluti (Billetreduc.com 10/10) « Époustouflantes et originales. Du début à la fin, c’est drôle, plein d’énergie et un peu décalé. La meilleure comédie que j’ai vue cette année ! Ce shoot d’héroïnes était un vrai moment de plaisir, je recommande vivement. »

La Team (Billetreduc.com 10/10) « Vive les héroïnes. Un vrai moment d’humour et de folie. C’était génial, allez le voir, vous repartez avec la banane. Et fait très bien passer son message sans matraquage. On ne peut que le recommander. »

Critique EntreActe « Ce spectacle promet une bouffée d’oxygène avec un humour incisif et un message fort sur la solidarité féminine. Ne manquez pas cette pièce qui rebat les cartes des super-héros, idéal pour les adolescents et les adultes à partir de 12 ans ! »

Informations pratiques

Titre du spectacle Y a t’il une femme pour sauver le monde ?

Date Samedi 15 novembre 2025

Horaire 20h30

Lieu La Scène de Mutzig

Genre Comédie

Public À partir de 12 ans

Durée 1h15

Buvette et petite restauration à partir de 19h30 .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

Superheroines unite to save the world in a wacky comedy.

German :

Superheldinnen schließen sich in einer verrückten Komödie zusammen, um die Welt zu retten.

Italiano :

Le supereroine si uniscono per salvare il mondo in una commedia esilarante.

Espanol :

Las superheroínas se unen para salvar el mundo en una comedia divertidísima.

L’événement Comédie Y a-t-il une femme pour sauver le monde ? Mutzig a été mis à jour le 2025-09-02 par Espace Rohan de Mutzig