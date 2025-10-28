Comédies, Coquillages et Crustacés Amor à mort Salle Jean Gabin Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 20.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-28 20:30:00
Les histoires d’amour finissent mal… en général ! Cette comédie se compose d’une série de tableaux humoristiques, féroces, drôles et résolument transgressifs sur des histoires d’amour intenses qui se terminent de façon inattendue …
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
English :
Love stories usually end badly! This comedy is made up of a series of humorous, ferocious, funny and resolutely transgressive tableaux about intense love stories that end unexpectedly …
German :
Die meisten Liebesgeschichten enden schlecht! Diese Komödie besteht aus einer Reihe von humorvollen, wilden, lustigen und grenzüberschreitenden Bildern über intensive Liebesgeschichten, die unerwartet enden …
Italiano :
Le storie d’amore di solito finiscono male! Questa commedia è una serie di tableaux umoristici, feroci, divertenti e decisamente trasgressivi su intense storie d’amore che finiscono inaspettatamente …
Espanol :
¡Las historias de amor suelen acabar mal! Esta comedia es una serie de cuadros humorísticos, feroces, divertidos y decididamente transgresores sobre intensas historias de amor que acaban inesperadamente …
