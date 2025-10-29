Comédies, Coquillages et Crustacés Recettes de famille Salle Jean Gabin Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 20.5 EUR

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Au cours du traditionnel brunch dominical, Louise, l’aînée, avoue à ses deux sœurs, Nicole, et Anémone, que son mari, Paul, la trompe… Que doit-elle faire ? Que feriez-vous mesdames ? Je lui pardonne ? Je le sermonne ? Je l’assaisonne ?

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr

English :

During the traditional Sunday brunch, Louise, the eldest, confesses to her two sisters, Nicole and Anémone, that her husband, Paul, is cheating on her? « What should she do? What would you ladies do? Should I forgive him? Do I lecture him? Season him?

German :

Während des traditionellen Sonntagsbrunchs gesteht Louise, die Älteste, ihren beiden Schwestern Nicole und Anemone, dass ihr Mann Paul sie betrügt « Was soll sie tun? Was würdet ihr tun, meine Damen? Soll ich ihm verzeihen? Soll ich ihm eine Predigt halten? Soll ich ihn würzen? »

Italiano :

Durante il tradizionale brunch domenicale, Louise, la maggiore, confessa alle due sorelle, Nicole e Anémone, che il marito Paul la tradisce? « Cosa dovrebbe fare? Cosa fareste voi signore? Perdonarlo? Fargli la predica? Lo metto in castigo?

Espanol :

Durante el tradicional almuerzo dominical, Louise, la mayor, confiesa a sus dos hermanas, Nicole y Anémone, que su marido, Paul, la engaña.. « ¿Qué debería hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Perdonarle? ¿Le sermoneo? ¿Sazonarle?

