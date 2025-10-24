Comédies, Coquillages et Crustacés Un air de fête Salle Jean Gabin Royan

Comédies, Coquillages et Crustacés Un air de fête Salle Jean Gabin Royan vendredi 24 octobre 2025.

Comédies, Coquillages et Crustacés Un air de fête

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 25.5 – 25.5 – 25.5 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Cinq de Cœur a 30 ans. Cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonant dans la performance musicale et la folie qui les caractérisent

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr

English :

Cinq de C?ur is 30 years old. This anniversary party promises to be unforgettable. The five acrobats of the voice have rivaled each other in ideas and daring to offer their impatient public an explosive show of musical performance and the madness that characterizes them

German :

Cinq de C?ur wird 30 Jahre alt. Die Geburtstagsfeier wird unvergesslich werden. Die fünf Stimmakrobaten haben sich gegenseitig mit Ideen und Wagemut übertroffen, um ihrem ungeduldigen Publikum eine Show zu bieten, die durch ihre musikalische Leistung und ihre Verrücktheit besticht

Italiano :

Il Cinq de C’ur compie 30 anni. Questa festa di anniversario promette di essere indimenticabile. I cinque acrobati della voce hanno rivaleggiato in idee e audacia per offrire al pubblico impaziente uno spettacolo ricco di performance musicali e di follia che li caratterizza

Espanol :

Cinq de Cœur cumple 30 años. Esta fiesta de aniversario promete ser inolvidable. Los cinco acróbatas de la voz han rivalizado en ideas y audacia para ofrecer a su impaciente público un espectáculo rebosante de la interpretación musical y la locura que les caracteriza

