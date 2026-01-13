Comédies musicales Les Plus Belles Chansons et Le Duo Disco Ladies Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Comédies musicales Les Plus Belles Chansons et Le Duo Disco Ladies

Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Grande soirée musicale pour les 15 ans de l’association Si ça vous chante avec, en première partie, les plus belles chansons de comédies musicales de 1956 à 2024.

En seconde partie, le duo disco ladies.

Grande soirée musicale pour les 15 ans de l’association Si ça vous chante avec, en première partie, les plus belles chansons de comédies musicales de 1956 à 2024. 30 chansons, 28 interprètes en duo, trio etc… accompagnés par 8 musiciens. En seconde partie le duo disco ladies, vous entraînera sur les plus grands tubes disco pour un final plein d’énergie.

Billetterie à l’Office de Tourisme. .

Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 95 29 16 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comédies musicales Les Plus Belles Chansons et Le Duo Disco Ladies

L’événement Comédies musicales Les Plus Belles Chansons et Le Duo Disco Ladies Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS