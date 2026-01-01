Comédies musicales Sées
Comédies musicales
Rue du 11 Novembre 1918 Sées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 21:30:00
Date(s) :
2026-01-31
L’alliance Musicale de Sées vous invite à son concert d’hiver en partenariat avec l’école municipale de musique de Sées, le samedi 31 janvier à 20h30 au centre polyvalent de Sées.
Les musiciens de l’orchestre se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2026 avec de magnifiques concerts! .
Rue du 11 Novembre 1918 Sées 61500 Orne Normandie +33 6 16 33 64 92 alliancemusicalesees@gmail.com
