Comédilyriques avec Phoebus Fragonard et Diva Peuprey Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 21 février, 20h00 Payant / tarifs réduit

Comédilyriques – Duo en scène musical. Deux artistes : Phoebus Fragonard, chanteur facétieux et Diva Peupray, cantatrice lyrique déjantée.

**Leur univers est fait de contrastes** : le concret et l’insaisissable, la rigueur et la liberté, des esthétiques que tout semble opposer, lorsque soudain le monde commence à s’effondrer sous les voix uniformisées et le rejet des différences. C’est alors que le chaos révèle leur force commune. Il doivent alors s’associer pour faire front commun. Face à leur public… Face au monde !

À travers chants, danses et théâtralité, le spectacle explore ce que signifie s’unir malgré les différences, créer ensemble malgré le risque, et inventer un art qui n’appartient à personne d’autre qu’à soi-même.

**Une ode à l’imperfection, à la complicité fragile, et à la joie du partage.**

[Lien vers la billeterie HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/association-bourg-l-eveque/evenements/comedilyrique-par-phoebus-et-diva)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T22:00:00.000+01:00

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



