Comédilyriques avec Phoebus Fragonard et Diva Peuprey, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

Comédilyriques avec Phoebus Fragonard et Diva Peuprey Samedi 25 avril, 20h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine
Payant / tarifs réduit
Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Deux artistes : Phoebus Fragonard, chanteur facétieux et Diva Peupray, cantatrice lyrique déjantée.
Leur univers est fait de contrastes : le concret et l’insaisissable, la rigueur et la liberté, des esthétiques que tout semble opposer, lorsque soudain le monde commence à s’effondrer sous les voix uniformisées et le rejet des différences. C’est alors que le chaos révèle leur force commune. Il doivent alors s’associer pour faire front commun. Face à leur public… Face au monde !
À travers chants, danses et théâtralité, le spectacle explore ce que signifie s’unir malgré les différences, créer ensemble malgré le risque, et inventer un art qui n’appartient à personne d’autre qu’à soi-même.
Une ode à l’imperfection, à la complicité fragile, et à la joie du partage.
Association du Bourg L'Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27
Comédilyriques – Duo en scène musical. Deux artistes : Phoebus Fragonard, chanteur facétieux et Diva Peupray, cantatrice lyrique déjantée. cabaret comédie
