COMEDY CLUB A LA RESERVE.ART Le 3ème Lieu Abbaretz

Le 3ème Lieu 8 Place de l’Église Abbaretz Loire-Atlantique

Une scène, quatre humoristes, des univers bien distincts… et une seule mission vous faire rire.

Les artistes de la soirée

– Yann Cheneau

Un humour fin, intelligent et faussement décontracté. Yann observe le quotidien avec un regard acéré et transforme les petites absurdités de la vie en punchlines redoutables. Élégant, efficace, et toujours surprenant.

– Hadir

Énergie brute, sens de la répartie et autodérision assumée. Hadir enchaîne les vannes sans détour, avec un humour direct et généreux. Un stand-up sincère, percutant et résolument vivant.

– Mako

Un style posé, un regard aiguisé et une écriture précise. Mako joue avec les contrastes, les silences et les situations du quotidien pour livrer un humour subtil, parfois grinçant, toujours juste.

– Yanos

Rythme effréné, présence scénique et humour spontané. Yanos embarque le public dans son univers avec une aisance naturelle et un sens du timing redoutable. Impossible de décrocher.

Ouverture des portes à 20h

Entrée gratuite

Réservation conseillée .

English :

One stage, four comedians, distinctly different worlds? and a single mission: to make you laugh.

