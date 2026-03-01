Comedy Club au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Comedy Club au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 21:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Place aux farces, aux blagues et à tout ce qui pourra vous faire rire le vendredi 20 mars au Café Breton !

Comme tous les mois, le Café Breton Comedy Club revient avec de nouveaux humoristes et Michael Sabuco en maître de cérémonie pour animer la soirée.

Réservez une nounou pour les enfants, bloquez votre soirée, ramenez votre date au Café Breton… bref, on veut vous voir rire aux éclats.

Et en bonus, après le spectacle DJ set pour continuer la fête et danser toute la nuit.

Restauration de 19h à 21h.

C’est sans réservation. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Comedy Club au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec