Comédy Club au Château de Pierry Château de Pierry Pierry
Comédy Club au Château de Pierry Château de Pierry Pierry samedi 21 mars 2026.
Comédy Club au Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Tout public
Le stand-up s’invite dans un cadre d’exception.
Le temps d’une soirée, le Château de Pierry devient un véritable comédy club.
Au programme
4 artistes professionnels,
4 univers,
1 seule mission vous faire rire aux éclats.
Sélectionnés par LE GRAM, les humoristes se succéderont sur scène pour un plateau rythmé, sincère et percutant, entre vannes fines, anecdotes du quotidien et énergie collective.
Que vous soyez amateur de stand-up ou simple curieux, cette soirée est pensée pour offrir une expérience conviviale, élégante et accessible, dans un lieu qui ne laisse personne indifférent.
Samedi 21 mars 2025
Ouverture des portes à 19h pour un début de spectacle à 20h00
Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois, 51530 Pierry
Billetterie places limitées
Buvette sur place, fermeture des portes 1h après la fin du spectacle
Préparez-vous à rire, à partager, et à vivre une soirée unique où l’humour rencontre le patrimoine. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 3 26 54 02 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comédy Club au Château de Pierry
L’événement Comédy Club au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne