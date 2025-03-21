Comédy Club au Château de Pierry Château de Pierry Pierry

Comédy Club au Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Le stand-up s’invite dans un cadre d’exception.

Le temps d’une soirée, le Château de Pierry devient un véritable comédy club.

Au programme

4 artistes professionnels,

4 univers,

1 seule mission vous faire rire aux éclats.

Sélectionnés par LE GRAM, les humoristes se succéderont sur scène pour un plateau rythmé, sincère et percutant, entre vannes fines, anecdotes du quotidien et énergie collective.

Que vous soyez amateur de stand-up ou simple curieux, cette soirée est pensée pour offrir une expérience conviviale, élégante et accessible, dans un lieu qui ne laisse personne indifférent.

Samedi 21 mars 2025

Ouverture des portes à 19h pour un début de spectacle à 20h00

Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois, 51530 Pierry

Billetterie places limitées

Buvette sur place, fermeture des portes 1h après la fin du spectacle

Préparez-vous à rire, à partager, et à vivre une soirée unique où l’humour rencontre le patrimoine. .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 3 26 54 02 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comédy Club au Château de Pierry

L’événement Comédy Club au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne