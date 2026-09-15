Comedy Club au Gambetta Aire-sur-l’Adour
lundi 21 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Comedy Club au Gambetta
Bar le Gambetta Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
COMEDY CLUB
Une nouvelle saison pour le Comedy club est lancée !
Lundi 21 septembre
20h30
Au Bar Restaurant – Le Gambetta
3 nouveaux humoristes, passés par le Jamel Comedy Club, viendront vous faire passer une soirée de folie !
Tout est orchestré par le Adishatz Comedy Club !
Réservez vite vos places via le lien www.adicomedyclub.fr afin de ne pas manquer ce RDV .
Bar le Gambetta Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 19 38 78
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English : Comedy Club au Gambetta
L’événement Comedy Club au Gambetta Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
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