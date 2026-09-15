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Comedy Club au Gambetta Aire-sur-l’Adour

lundi 21 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Comedy Club au Gambetta Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Bar le Gambetta
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Comedy Club au Gambetta

Bar le Gambetta Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:30:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

COMEDY CLUB
Une nouvelle saison pour le Comedy club est lancée !
 Lundi 21 septembre
 20h30
 Au Bar Restaurant – Le Gambetta
3 nouveaux humoristes, passés par le Jamel Comedy Club, viendront vous faire passer une soirée de folie !
Tout est orchestré par le Adishatz Comedy Club !
Réservez vite vos places via le lien www.adicomedyclub.fr afin de ne pas manquer ce RDV   .

Bar le Gambetta Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 19 38 78 

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English : Comedy Club au Gambetta

L’événement Comedy Club au Gambetta Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie

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