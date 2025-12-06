Comedy club Beaune Les ateliers du cinéma Beaune

Comedy club Beaune

Les ateliers du cinéma 13 blv Maréchal Joffre Beaune

SAMVA SHOW Stand-Up à Beaune

4 humoristes, 1h30 de rires aux Ateliers du Cinéma !

Samedi 6 décembre 19h30

13 Bd Maréchal Joffre, Beaune

Entrée 10 € Réservation par SMS 06 33 28 74 76 .

