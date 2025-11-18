Comedy Club de Noël l’Estrade Bordeaux

Comedy Club de Noël Vendredi 12 décembre, 20h30 l’Estrade Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00

Fin : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00

L’Estrade présente son Comedy Club de Noël ! Cette fois-ci, le line up sera composé de 30 humoristes de la scène bordelaise ! Format inédit et blagues exclusives !!

Présenté par notre incroyable MC, Sylvain Gautier.

OUVERTURE DES PORTES 19H30

DÉBUT DU SPECTACLE 20H30

Au programme :

– 1h de show

– 2min / comédien

– 1 entracte

BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se restaurer !

-Formule Comedy Club avec samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft).

-Bière blonde en pression – bière locale (Gasconia – Pessac)

-Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)

-Softs …

Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean.

Juste en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

