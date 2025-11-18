Comedy Club de Noël l’Estrade Bordeaux
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00
Fin : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00
L’Estrade présente son Comedy Club de Noël ! Cette fois-ci, le line up sera composé de 30 humoristes de la scène bordelaise ! Format inédit et blagues exclusives !!
Présenté par notre incroyable MC, Sylvain Gautier.
OUVERTURE DES PORTES 19H30
DÉBUT DU SPECTACLE 20H30
Au programme :
– 1h de show
– 2min / comédien
– 1 entracte
BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se restaurer !
-Formule Comedy Club avec samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft).
-Bière blonde en pression – bière locale (Gasconia – Pessac)
-Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)
-Softs …
Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean.
Juste en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux
