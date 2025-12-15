Comedy Club de Printemps l’Estrade Bordeaux

Comedy Club de Printemps Jeudi 2 avril 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Sur inscription

Pour fêter le retour des beaux jours, l’Estrade vous prépare une édition spéciale Printemps !

Retrouvez 30 humoristes bordelais sur scène, prêts à faire éclore les rires avec leurs meilleures blagues de saison et leurs anecdotes les plus fleuries.

Présenté par notre MC : Sylvain Gautier

OUVERTURE DES PORTES : 19H30

DÉBUT DU SPECTACLE : 20H30

Au programme :

1h de show

2 min / comédien

1 entracte

BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se régaler !

Formule Comedy Club : samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft)

Bière blonde en pression – locale (Gasconia – Pessac)

Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)

Softs variés

Lieu : Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean

(en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux)

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

