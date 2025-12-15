Comedy Club de Printemps l’Estrade Bordeaux
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T20:30:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T20:30:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00
Pour fêter le retour des beaux jours, l’Estrade vous prépare une édition spéciale Printemps !
Retrouvez 30 humoristes bordelais sur scène, prêts à faire éclore les rires avec leurs meilleures blagues de saison et leurs anecdotes les plus fleuries.
Présenté par notre MC : Sylvain Gautier
OUVERTURE DES PORTES : 19H30
DÉBUT DU SPECTACLE : 20H30
Au programme :
1h de show
2 min / comédien
1 entracte
BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se régaler !
Formule Comedy Club : samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft)
Bière blonde en pression – locale (Gasconia – Pessac)
Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)
Softs variés
Lieu : Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean
(en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux)
l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
