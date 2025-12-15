Comedy Club de Saint Valentin l’Estrade Bordeaux

Comedy Club de Saint Valentin Vendredi 13 février 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Sur inscription

Pour célébrer l’amour comme il se doit, l’Estrade vous prépare un Comedy Club Spécial St Valentin ! Retrouvez 30 humoristes bordelais au plateau prêts à vous raconter leurs meilleures (ou leurs pires) histoires de love !

Présenté par notre incroyable MC, Sylvain Gautier.

OUVERTURE DES PORTES 19H30

DÉBUT DU SPECTACLE 20H30

Au programme :

– 1h de show

– 2min / comédien

– 1 entracte

BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se restaurer !

-Formule Comedy Club avec samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft).

-Bière blonde en pression – bière locale (Gasconia – Pessac)

-Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)

-Softs …

Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean.

Juste en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

