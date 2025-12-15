Comedy Club de Saint Valentin l’Estrade Bordeaux
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-13T20:30:00+01:00 – 2026-02-13T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-13T20:30:00+01:00 – 2026-02-13T22:00:00+01:00
Pour célébrer l’amour comme il se doit, l’Estrade vous prépare un Comedy Club Spécial St Valentin ! Retrouvez 30 humoristes bordelais au plateau prêts à vous raconter leurs meilleures (ou leurs pires) histoires de love !
Présenté par notre incroyable MC, Sylvain Gautier.
OUVERTURE DES PORTES 19H30
DÉBUT DU SPECTACLE 20H30
Au programme :
– 1h de show
– 2min / comédien
– 1 entracte
BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se restaurer !
-Formule Comedy Club avec samoussa, falafels & sauce maison + 1 boisson (soft).
-Bière blonde en pression – bière locale (Gasconia – Pessac)
-Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)
-Softs …
Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean.
Juste en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux
l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
