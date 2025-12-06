Comedy Club Drusenheim
Comedy Club Drusenheim samedi 6 décembre 2025.
Comedy Club
46 rue du Général de Gaulle Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
Comedy club avec Clement Lefebvre et sa compagnie .
46 rue du Général de Gaulle Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 9 88 00 37 03 mjpubsarl@gmail.com
