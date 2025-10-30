Comedy club du Moul’1 avec Noom Diwara Duppigheim

Comedy club du Moul’1 avec Noom Diwara Duppigheim jeudi 30 octobre 2025.

Comedy club du Moul’1 avec Noom Diwara

230 rue du Moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 23:59:00

Date(s) :

2025-10-30

Préparez-vous à un show explosif: sketchs, impros et fous rires garantis!

Comedy Club du Moul’1 #6!!!

Après avoir accueilli Camille Lellouche, le Comedy Club Moul’1 revient plus fort que jamais avec Noom Diawara et Guillaume Dollé pour une soirée 100 % rire !

Préparez-vous à un show explosif¿: sketchs, impros et fous rires garantis¿!

Le Moul’1 Comedy Club, c’est le nouveau rendez-vous du rire à Duppigheim.

À l’affiche

NOOM DIAWARA

ANNE BOISSARD

CERTE MATHURIN

GUILLAUME DOLLE

Profitez d’une expérience unique dans notre Salon VIP¿:

Un espace élégant et convivial réservé à nos invités privilégiés. Au programme¿: Buffet apéritif froid, accompagné de boissons incluses (softs et vins).

Pour clôturer la soirée, un DJ animera la piste de danse dans une ambiance festive et exclusive.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

19h00 – Ouverture des portes

19h00 – Buffet apéritif dans le salon privé

20h30 – Spectacle avec Noom Diawara & sa team

22h00 – After DJ pour prolonger la soirée .

230 rue du Moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

English :

Get ready for an explosive show: sketches, improvisation and laughter guaranteed!

German :

Bereiten Sie sich auf eine explosive Show vor: Sketche, Improvisationen und Lachen sind garantiert!

Italiano :

Preparatevi a uno spettacolo esplosivo: sketch, improvvisazione e risate garantite!

Espanol :

Prepárese para un espectáculo explosivo: ¡sketches, improvisación y risas garantizadas!

L’événement Comedy club du Moul’1 avec Noom Diwara Duppigheim a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig