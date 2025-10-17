COMEDY CLUB Frontignan

COMEDY CLUB

23 avenue Frédéric Mistral Frontignan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Le premier Comedy Club de Frontignan débarque à La Hune !Préparez-vous à une soirée pleine de rires !Vendredi 17 octobre à 19h30, la MC Anaflix prend le micro et invite 3 humoristes à monter sur scène pour vous faire rire aux éclats.On vous dévoile la programmation très vite !Places limitées réservation conseilléePour réserver votre place il faut d’abord adhérer à l’association Scopie (2€), structure porteuse de La Hune, juste ici https://scopie.tibillet.coop/memberships/Buvette sur place .

23 avenue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 85 59 37 39 contact@lahune.eu

