Comédy Club la mini pilule du dimanche Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Comédy Club la mini pilule du dimanche

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 17h.

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 17h.

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 17h. Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Salle de spectacle ? Comedy club ? Bar tapas ? L’Art Dû, c’est tout ça !

La Mini Pilule c’est les premières scènes de nos élèves débutant·es.

Depuis septembre, les élèves écrivent leurs premières blagues, supervisé·es par leurs professeur·es et sont fin prêt·es à monter sur scène.



Viens découvrir nos nouveaux ! Public 100% bienveillant exigé ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Showroom? Comedy club? Tapas bar? L’Art Dû is all of the above!

