COMÉDY CLUB » LE RIRE EN TÊTE D’AFFICHE » Rue Simone-de-Beauvoir Treillières vendredi 10 octobre 2025.
Rue Simone-de-Beauvoir Espace Simone-de-Beauvoir Treillières Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10 21:45:00
2025-10-10
Laissez-vous tenter par une soirée de stand-up
Chaque soirée est singulière et offre une nouvelle occasion de découvrir des univers différents, des styles d’humour variés et des performances souvent inédites. Lors de cette soirée, vous découvrirez l’univers de quatre humoristes .
English :
Let yourself be tempted by an evening of stand-up comedy
German :
Lassen Sie sich von einem Stand-up-Abend verführen
Italiano :
Lasciatevi tentare da una serata di cabaret
Espanol :
Déjese tentar por una noche de comedia stand-up
