Rue Simone-de-Beauvoir Espace Simone-de-Beauvoir Treillières Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 21:45:00

2025-10-10

Laissez-vous tenter par une soirée de stand-up

Chaque soirée est singulière et offre une nouvelle occasion de découvrir des univers différents, des styles d’humour variés et des performances souvent inédites. Lors de cette soirée, vous découvrirez l’univers de quatre humoristes .

English :

Let yourself be tempted by an evening of stand-up comedy

German :

Lassen Sie sich von einem Stand-up-Abend verführen

Italiano :

Lasciatevi tentare da una serata di cabaret

Espanol :

Déjese tentar por una noche de comedia stand-up

