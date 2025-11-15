Comedy Club chez Marianne Paimpol

Comedy Club chez Marianne Paimpol samedi 15 novembre 2025.

Comedy Club

chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 21:00:00

Chez Marianne vous propose une nouvelle formule de son Comedy Club, « Cabaret d’impro ». restauration sur place à partir de 19h. .

