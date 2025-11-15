Comedy Club chez Marianne Paimpol
Comedy Club chez Marianne Paimpol samedi 15 novembre 2025.
Comedy Club
chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Chez Marianne vous propose une nouvelle formule de son Comedy Club, « Cabaret d’impro ». restauration sur place à partir de 19h. .
chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 42 16 10
