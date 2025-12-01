Comedy Club par Tire Mon Doigt Maison du Peuple Gardanne

Comedy Club par Tire Mon Doigt Maison du Peuple Gardanne vendredi 12 décembre 2025.

Comedy Club par Tire Mon Doigt

Vendredi 12 décembre 2025 de 21h à 23h. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la journée du handicap, les stand-uppers du collectif Tire Mon Doigt résidents du Marseille Comedy Club, temple de l’humour de la région SUD posent leurs valises à Gardanne !

Pendant plus d’une heure venez découvrir les nouveaux talents du rire de la scène Marseillaise et leurs univers déjantés.

Concentré de bonne humeur, de rires et de détente, ne ratez pas l’occasion de passer une soirée inoubliable ! Et cerise sur le gâteau, elle sera animée par un Eric Fanino débordant d’énergie.



Durée 2h



Réservation service Culture et Vie associative,

MVA, halle Léo Ferré, Av. du 8 Mai 1945 13120 Gardanne

tél. 04 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

As part of Disability Day, the stand-uppers from the Tire Mon Doigt collective, residents of the Marseille Comedy Club, the South of France?s temple of comedy, are coming to Gardanne!

German :

Im Rahmen des Behindertentages stellen die Stand-Upper des Kollektivs Tire Mon Doigt, die im Marseille Comedy Club, dem Humortempel der Region SÜDEN, ansässig sind, ihre Koffer in Gardanne auf!

Italiano :

Nell’ambito della Giornata della disabilità, i cabarettisti del collettivo Tire Mon Doigt, residenti al Marseille Comedy Club, il principale club comico del Sud della Francia, arrivano a Gardanne!

Espanol :

En el marco del Día de la Discapacidad, los monologuistas del colectivo Tire Mon Doigt, residentes en el Club de la Comedia de Marsella, primer club de la comedia del Sur de Francia, ¡vienen a Gardanne!

