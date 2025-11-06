Comedy Club Pays Basque Espace Maïtena Anglet

Comedy Club Pays Basque

Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Le Comedy Club Pays Basque revient pour une nouvelle soirée 100% rire dans le superbe espace Maïtena !

Au programme Dony London, Kemil, Thierry Garcia et Valentin Mayet, quatre humoristes aux univers bien différents pour un show plein d’énergie, d’impro et de bonne humeur.

Une soirée conviviale, drôle et accessible à tous, parfaite pour partager un bon moment entre amis, en famille ou entre collègues ! .

Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Comedy Club Pays Basque

German : Comedy Club Pays Basque

Italiano :

Espanol : Comedy Club Pays Basque

L’événement Comedy Club Pays Basque Anglet a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Anglet