Comedy Club Pays Basque Espace Maïtena Anglet

Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet Pyrénées-Atlantiques
Le Comedy Club Pays Basque revient pour une nouvelle soirée 100% rire dans le superbe espace Maïtena !
Au programme Dony London, Kemil, Thierry Garcia et Valentin Mayet, quatre humoristes aux univers bien différents pour un show plein d’énergie, d’impro et de bonne humeur.
Une soirée conviviale, drôle et accessible à tous, parfaite pour partager un bon moment entre amis, en famille ou entre collègues ! .
