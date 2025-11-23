Comedy Club Pays Basque Espace Maïtena Anglet
Comedy Club Pays Basque Espace Maïtena Anglet jeudi 8 janvier 2026.
Comedy Club Pays Basque
Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Le Comedy Club Pays Basque revient pour une nouvelle soirée 100% rire dans le superbe espace Maïtena !
Au programme Hugo Pêcheur, Gaëtan Husson et Nash Up, trois humoristes aux univers différents pour un show plein d’énergie, d’impro et de bonne humeur.
Une soirée conviviale, drôle et accessible à tous, parfaite pour partager un bon moment entre amis, en famille ou entre collègues ! .
Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Comedy Club Pays Basque
German : Comedy Club Pays Basque
Italiano :
Espanol : Comedy Club Pays Basque
L’événement Comedy Club Pays Basque Anglet a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Anglet