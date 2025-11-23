Comedy Club Pays Basque Espace Maïtena Anglet

Comedy Club Pays Basque

Le Comedy Club Pays Basque revient pour une nouvelle soirée 100% rire dans le superbe espace Maïtena !

Au programme Hugo Pêcheur, Gaëtan Husson et Nash Up, trois humoristes aux univers différents pour un show plein d’énergie, d’impro et de bonne humeur.

Une soirée conviviale, drôle et accessible à tous, parfaite pour partager un bon moment entre amis, en famille ou entre collègues ! .

Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

