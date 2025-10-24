Comedy Club Pays basque Salle AIEC Cambo-les-Bains
Comedy Club Pays basque Salle AIEC Cambo-les-Bains vendredi 24 octobre 2025.
Comedy Club Pays basque
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-24 19:15:00
fin : 2025-10-24 21:15:00
2025-10-24
Ne manquez pas le Comedy Club à Cambo-les-Bains le 24 octobre pour une soirée de rires garantie !
Deux sessions vous attendent, à 19h15 et 21h15, avec un plateau exceptionnel de 4 artistes Didou ; Lala ; Kino ; Erlavo.
Venez partager un moment de bonne humeur et de détente, avec des humoristes qui vont vous faire pleurer… de rire ! Réservez vite vos places pour une soirée inoubliable !
Tout public À partir de 11 ans. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
