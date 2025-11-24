Comedy Club Pays basque Salle AIEC Cambo-les-Bains
Comedy Club Pays basque Salle AIEC Cambo-les-Bains vendredi 30 janvier 2026.
Comedy Club Pays basque
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 21:15:00
fin : 2026-01-30 23:15:00
Date(s) :
2026-01-30
Ne manquez pas le Comedy Club à Cambo-les-Bains le 30 janvier pour une soirée de rires garantie !
Deux sessions vous attendent, à 19h15 et 21h15, avec un plateau exceptionnel de 4 artistes Hugo Le Van ; Clément Blouin ; François Martinez ; Hich.
Venez partager un moment de bonne humeur et de détente, avec des humoristes qui vont vous faire pleurer… de rire ! Réservez vite vos places pour une soirée inoubliable !
Tout public À partir de 11 ans. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
