Comedy Club Pays basque Salle AIEC Cambo-les-Bains

Comedy Club Pays basque

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:15:00

fin : 2026-01-30 23:15:00

Date(s) :

2026-01-30

Ne manquez pas le Comedy Club à Cambo-les-Bains le 30 janvier pour une soirée de rires garantie !

Deux sessions vous attendent, à 19h15 et 21h15, avec un plateau exceptionnel de 4 artistes Hugo Le Van ; Clément Blouin ; François Martinez ; Hich.

Venez partager un moment de bonne humeur et de détente, avec des humoristes qui vont vous faire pleurer… de rire ! Réservez vite vos places pour une soirée inoubliable !

Tout public À partir de 11 ans. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

English : Comedy Club Pays basque

German : Comedy Club Pays basque

Italiano :

Espanol : Comedy Club Pays basque

L’événement Comedy Club Pays basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cambo les Bains