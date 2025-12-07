Comedy Club Pays Basque Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Comedy Club Pays Basque

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-02-27 21:15:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

2026-02-27

Venez découvrir la nouvelle scène humoristique française dans des lieux atypiques ou dans des villes proches de chez vous.

Un panel de quatre humoristes vous fera découvrir leurs univers, chacun plus drôle que le précédent.

Vous avez pu les découvrir à la télévision ou sur des événements comme Montreux, Paname, etc …

Notre objectif est de vous faire voyager pendant plus d’1h15 de fous rires !

La règle est simple à la fin du spectacle, c’est votre vote qui déterminera quel humoriste reviendra sur une prochaine date.

Ce soir, retrouvez nos humoristes Lola Dubini, Roman Doduik, Basile & Henry Fexa .

