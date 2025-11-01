Comedy-club P’tite marée d’humour d’automne Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Le Crotoy

Comedy-club P’tite marée d’humour d’automne Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Le Crotoy Samedi 1 novembre, 21h00 10 euros (gartuit jusqu’à 16 ans)

Comedy-club P’tite marée d’humour d’automne avec Antoine de Fouchécour, coup de coeur du public du festival des Marées d’Humour de mai dernier.

Une étoile montante de la nouvelle scène de l’hgumour francophone qui a littéralement conquis le festival annuel de l’humour au Crotoy, marrainé par Antonia de Rendinger.

Il nous revient avec l’intégral de son spectacle inédit tout à la fois drôle et touchant.

Début : 2025-11-01T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-01T22:30:00.000+01:00

evenements@villeducrotoy.fr

Salle Toulouse-Lautrec, rue Eudel, Le Crotoy Rue Eudel Le Crotoy 80550 Somme