Comedy Club Très Cauterets

Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

À Cauterets, le stand-up prend de la hauteur une soirée immanquable avec des humoristes de renom issus des plus grandes scènes Comedy françaises et internationales.

Vendredi 20 février à 19h30 à la salle de spectacle sur l'Esplanade des oeufs.

Réservez vos places dès maintenant !

.

Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

In Cauterets, stand-up comedy takes on a whole new dimension: an unmissable evening with renowned comedians from the top French and international comedy scenes.

Friday, February 20, 7.30pm at the Esplanade des oeufs concert hall.

Reserve your tickets now!

L’événement Comedy Club Très Cauterets Cauterets a été mis à jour le 2026-02-12 par OT de Cauterets|CDT65