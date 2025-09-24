Comedy trip L’essentiel cocktail Bar Auxerre

Comedy trip L'essentiel cocktail Bar Auxerre mercredi 24 septembre 2025.

Comedy trip

L’essentiel cocktail Bar 11 Pl. Charles Lepère Auxerre Yonne

Le Comedy Trip débarque à L’Essentiel Cocktail Bar! Préparez-vous à une soirée pleine de rires et de cocktails. Venez découvrir une scène ouverte hilarante où les humoristes enchaînent les punchlines… et les surprises! Ambiance décontractée, humour garanti, cocktails bien dosés. Consommation obligatoire (et franchement, vous n’allez pas le regretter) Réservez et venez nombreux on vous attends! .

L’essentiel cocktail Bar 11 Pl. Charles Lepère Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lessentiel.cocktailbar@gmail.com

