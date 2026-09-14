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« Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027 Place des Arènes Soustons

mardi 4 mai 2027 · Place des Arènes · Soustons

Informations pratiques

Début
mardi 4 mai 2027
Fin
mardi 4 mai 2027
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place des Arènes
Adresse
Espace Culturel Roger Hanin
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif
6

Soustons

« Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 21:00:00
fin : 2027-05-04

Date(s) :
2027-05-04

Cinq humoristes, cinq univers, une seule promesse : une soirée placée sous le signe du rire. Vanessa Kayo, Mathieu Polo, Tano, Kenny Martineau et Marcus se succèdent sur scène dans un rythme soutenu, entre stand-up, autodérision et regards décalés sur notre époque.
Cinq humoristes, cinq univers, une seule promesse : une soirée placée sous le signe du rire. Vanessa Kayo, Mathieu Polo, Tano, Kenny Martineau et Marcus se succèdent sur scène dans un rythme soutenu, entre stand-up, autodérision et regards décalés sur notre époque. Chacun apporte sa personnalité, son énergie et son sens de la répartie.
Un rendez-vous convivial et festif qui fera la part belle à l’humour sous toutes ses formes.   .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62 

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English : « Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027

Five comedians, five worlds, one promise: an evening filled with laughter. Vanessa Kayo, Mathieu Polo, Tano, Kenny Martineau, and Marcus take the stage one after another at a brisk pace, blending stand-up comedy, self-deprecating humor, and offbeat takes on our times.

L’événement « Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS

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