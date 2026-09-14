« Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027 Place des Arènes Soustons

Informations pratiques

Soustons

« Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 21:00:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

Cinq humoristes, cinq univers, une seule promesse : une soirée placée sous le signe du rire. Vanessa Kayo, Mathieu Polo, Tano, Kenny Martineau et Marcus se succèdent sur scène dans un rythme soutenu, entre stand-up, autodérision et regards décalés sur notre époque.

Cinq humoristes, cinq univers, une seule promesse : une soirée placée sous le signe du rire. Vanessa Kayo, Mathieu Polo, Tano, Kenny Martineau et Marcus se succèdent sur scène dans un rythme soutenu, entre stand-up, autodérision et regards décalés sur notre époque. Chacun apporte sa personnalité, son énergie et son sens de la répartie.

Un rendez-vous convivial et festif qui fera la part belle à l’humour sous toutes ses formes. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : « Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027

Five comedians, five worlds, one promise: an evening filled with laughter. Vanessa Kayo, Mathieu Polo, Tano, Kenny Martineau, and Marcus take the stage one after another at a brisk pace, blending stand-up comedy, self-deprecating humor, and offbeat takes on our times.

L’événement « Comedy Trip » – Saison Culturelle 2026-2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS